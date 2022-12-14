شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع محمد الشناوى بعد التألق مع الأهلى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع محمد الشناوى حارس مرمى فريقه، وجه خلالها المدرب السويسرى التهنئة للحارس على أدائه المتميز فى مباراة الاتحاد السكندرى، التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وطالب كولر الشناوى بالاستمرار فى التألق والتسلح بالتركيز لاسيما أن الأهلى تنتظره مباريات مهمة وقوية سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى وسط طموحات باستعادة الألقاب الغائبة عن الخزائن الحمراء.

وتصدى الشناوى لركلة جزاء مؤثرة سددها محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى بينما تكلف أحمد عادل ميسى لاعب الاتحاد بالإطاحة بالركلة الأخرى التى احتسبت فى المباراة، ليحصد الشناوى جائزة رجل المباراة.

واتجه كولر فى التدريبات الأخيرة إلى تحفيز الشناوى والشد من أزره ودعمه لاستعادة تركيزه وتأثيره القوى عقب الانتقادات، التى تعرض لها عقب مباراة غزل المحلة التي فاز بها الأهلى بهدفين دون رد فى الدورى.

ويحلَّق الأهلى فى قمة جدول ترتيب الدورى المصرى الذى يسعى لاستعادة لقبه الذى غاب عنه فى الموسمين الماضيين.

وواصل الأهلى تربعه على صدارة جدول الدورى بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات فى 6 مباريات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.