شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة محمود متولى لتشكيل الأهلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة محمود متولى مدافع الفريق للتشكيل الأساسى بداية من مواجهة فيوتشر، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وغاب محمود متولى عن مباريات الأهلى الأخيرة بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية قبل أن يعود للظهور كبديل فى مباراة الاتحاد السكندرى، التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، وينوى كولر إعادة ثنائية متولى ومحمد عبد المنعم في دفاع الأهلى بداية من مواجهة فيوتشر.

وإجمالا شارك محمود متولى في 34 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2130 دقيقة، لم يسجل أو يصنع وتلقى 2 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى مرة.

ويعد الدفع بمتولي بل وظهوره بمستوى مميز حتى الآن مفاجأة كبيرة، بعد المسيرة غير الناجحة التي لازمت اللاعب منذ الانتقال للأهلي في 2019.

وتعطلت مسيرة متولي مع الأهلي بسبب الإصابات المتكررة وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولي بعد ذلك للإصابة في أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التي لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

لكن مع الموسم الجديد وعلى عكس المتوقع شارك متولي أساسيا مع كولر الذي يفضل الاستفادة من اللاعب المميز في التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، وقطع الكرات بشكل مميز للغاية ما يمنح دفاع الأحمر ثنائية مميزة إلى جوار محمد عبد المنعم.