الأسود يكشرون عن أنيابهم للديوك في نصف نهائي المونديال .. موعد مواجهة فرنسا والمغرب والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق اليوم مباراة المغرب وفرنسا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم ليتحدد الفريق الذي سيواجه الأرجنتين يوم الأحد لتحديد بطل كأس العالم 2022 ..

وتقام المباراة على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية وقنوات الرياضية المغربية أيضًا.

حددت مجموعة قنوات بين سبورت 4 من القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم عبر شبكتها وهي:

قنوات بين سبورت 1 ماكس / 2 ماكس /3 ماكس 4 ماكس – bein Sports 1 Max/ 2 Max / 3 Max / 4 Max .

تشكيل منتخب أسود الأطلسي

وجاء التشكيل المتوقع للمغرب أمام فرنسا في كأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي- نوصير مزراوي- جواد يميق- رومان سايس

خط الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

خط الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري.

صعود المغرب السريع

اهتمت الصحف البريطانية بقصة نجاح ووصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر.

ففي صحيفة الجارديان، كتبت آينا جي خان مقالا بعنوان "صعود المغرب السريع في كأس العالم يساعد على تحطيم صور نمطية".

وافتتحت الكاتبة المقال بمنشور للاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي كتب فيه عبارة "أنا أحبك يا أمي" تحت صورة لوالدته سعيدة مو وهي تقبله على خده بعد ركلة جزاء حاسمة ضد إسبانيا في دور الـ16.

وقالت الكاتبة: "ستكون هذه واحدة من الصور الدائمة لكأس العالم في قطر".

وأشارت خان إلى أنه مثل العديد من أمهات منتخب المغرب، لم تكن مو مجرد تابعة لنجاح ابنها، بل هي من ساعدت في تمويل طموحاته الكروية من عملها في مجال تنظيف المنازل بينما كان زوجها يعمل بائعا متجولا في مدريد.