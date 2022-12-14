لماذا صرح قائلاً : آخر مباراة لي بكأس العالم .. هل أصيب نجم الأرجنتين ميسي ؟

الشارقة - اميمة ياسر - اشتكى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، من إصابة، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة كرواتيا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

والتقطت عدسات الكاميرات، ميسي وهو يضع يديه على العضلة الخلفية، خلال الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، وهو ما أثار خوف جماهير راقصي التانجو من غياب قائدهم عن مباراة نهائي كأس العالم التي تقام الأحد المقبل.

آخر مباراة له في كأس العالم

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.

وقال ميسي لصحيفة دياريو ديبورتيفو أوليه الأرجنتينية "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي".

وأضاف قائد الأرجنتين "لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأضاف ميسي "كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق. نحن على بُعد خطوة واحدة بعد القتال الجاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة".

35 عاما

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك 4 مرات لكل من النجم الراحل دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.