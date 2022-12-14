شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله نصيب يدعم صفوف الاتحاد السكندرى أمام فاركو بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى الأردنى عبد الله نصيب، مدافع فريق الاتحاد السكندرى، من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وكانت عبارة عن جزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباريات سيد البلد المقبلة.

وبات عبد الله نصيب جاهزاً لدعم صفوف سيد البلد فى مباراة فاركو المقبلة، المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويتبقى أمر الدفع به فى اللقاء إلى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى.

فى سياق مختلف أعلن نادى الاتحاد السكندرى، فى بيان رسمى له، عن قبول استقالة محمد إبراهيم مدرب الفريق، وذلك بعد اجتماع محمد مصيلحى رئيس النادى مع زوران مانويلوفيتش المدير الفني للفريق وجهازه الفنى.

كما قرر محمد مصيلحى رئيس النادى إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، وشدد فى البيان على كامل الدعم للمدير الفنى، مؤكداً أن البصمة الفنية واضحة على الفريق منذ تولى زوران مهمة الفريق.