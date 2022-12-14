شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعيد خدمات مرعى ويسابق الزمن لتجهيز عاطف قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق فيوتشر خدمات مدافعه محمود مرعى، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، فيما يسابق الجهاز الفنى للفريق الوقت لتجهيز أحمد عاطف قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبلة، حيث يخضع اللاعب لفترة تأهيل فى الوقت الحالى.

ورفض على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر منح لاعبى الفريق أى راحة عقب التعادل مع الإسماعيلى فى الجولة الماضية سلبياً، واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء استعداداً لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات البطولة المحلية.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 14 نقطة، متساوياً مع نادى الزمالك صاحب المركو الثانى، وذلك بعدما خاض فيوتشر 6 مباريات، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

من جانبه علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادى فيوتشر، على مجموعة ناديه فى كأس الكونفدرالية، بعدما أوقعت القرعة كل من، فيونشر وبيراميدز فى مجموعة واحدة بصحبة الجيش الملكى المغربى وأسكو كارا التوجولي.

وقال السقا فى تصريحات لـ الخليج 365: مجموعتنا صعبة بوجود فرق قوية خاصة بيراميدز والجيش الملكى متصدر الدورى المغربى حتى الآن، لكننا تعلمنا بعض الدروس من المونديال بعد الأداء الذى قدمه منتخب المغرب أمام المنتخبات الكبيرة.