شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب حمدى النقاز عن الإسماعيلى أمام بيراميدز بسبب مزق الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام بيراميدز، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الضامة.

ويخضع الدولى التونسى لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور مجدى باز؛ سعيًا لعودته لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وابتعد النقاز عن مباريات فريقه الأخيرة ضد سموحة وسيراميكا وفيوتشر ضمن منافسات الدورى العام.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى سابع جولات المسابقة المحلية.

وخاض الإسماعيلى 6 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.