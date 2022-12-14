شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الركراكى يحمل أمال الوطن العربى فى الوصول لنهائى المونديال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل وليد الركراكى المدير الفنى لمنتخب المغرب أمال كل جماهير الوطن العربى الليلة أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 الليلة فى ظل الإنجاز التاريخى الذى وصل إليه أسود الأطلسى كأول منتخب عربى يصل للمربع الذهبى فى المونديال .

ونجح الركراكى فى إدارة لقاء دور ربع النهائى أمام البرتغال بحنكة كبيرة حتى وصل للفوز بهدف مقابل لاشىء وسط الحصول على إشادات واسعة بمنظومة المغرب الكروية .

وتحدث وليد الركراكى، المدير الفنى لمنتخب المغرب، عن الإنجاز التاريخى الذى حققه الفريق فى كأس العالم 2022، بعد تأهله إلى لدور نصف النهائي، كأول منتخب عربي وأفريقي، بعد تغلبه على منتخب البرتغال، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي مونديال قطر.

وقال الركراكى، فى تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء: "واجهنا منتخبا كبيرا، بكل نجومه، مرة أخرى، رأيتم الإصابات، ومغادرة القائد رومان سايس، ولكن من بقي على الملعب قاتل، وهذه عقليتنا".

وأضاف: "كان علينا أن نكتب التاريخ لأفريقيا، المسألة ليست مسألة احترام المغرب، بل إننا أمة تتقدم، بمواهبنا رغم الإصابات، ولكن تمسكنا وخلقنا هذه الروح من أجل الشعب، وكذلك أفريقيا عادت واجتازت التوقعات".

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى وليد الركراكى فى الصور التالية :