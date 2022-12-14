شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته اليوم بدون راحة استعداداً لمواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأربعاء، تدريباته بدون راحة ضمن برنامجه الفنى استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتدرب فريق الأهلى، أمس الثلاثاء، بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد الاتحاد السكندرى، والتى جمعتهما مساء الاثنين على استاد الأهلى والسلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعكف كولر على دراسة فريق فيوتشر من أجل معرفة طريقة لعب المنافس وأسلوبه فى الاستحواذ على الكرة واختراق صفوف الخصم، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه من خلال مشاهدة عدد كافٍ من مباريات فيوتشر الأخيرة فى مسابقة الدورى، من أجل التوقف على أسلوب لعب علي ماهر مع فريقه وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الاختراق والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، للاعتماد عليها في بناء خطة مباراة الجمعة المقبل.

ويحلَّق الأهلى فى قمة جدول ترتيب الدورى المصرى الذى يسعى لاستعادة لقبه الذى غاب عنه فى الموسمين الماضيين.

وواصل الأهلى تربعه على صدارة جدول الدورى بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات فى 6 مباريات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.