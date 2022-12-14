شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر عمار حمدى من الالتحامات العنيفة في تدريبات الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى تحذيراً لعمار حمدى لاعب خط وسط الفريق من خطورة الالتحامات العنيفة في التدريبات اليومية، خشية تعرضه لأى إصابة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي ومشاركته في التدريبات الجماعية.

ولم يظهر عمار حمدي مع المدرب السويسري كولر حتى الآن وينتظر المشاركة مع الفريق بشكل رسمي بعدما تعافى من إصابة الصليبي وبدأ يُشارك في تدريبات الفريق الجماعية الفترة الأخيرة.

وعقد كولر جلسة مع عمار حمدي منذ أيام أكد له خلالها أنها يضع في حساباته الفترة المقبلة، وأنه سيعتمد عليه قريباً بعدما تتأكد جاهزيته الفنية للمباريات خاصة وإنه غاب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الصليبي.

ويستعد الاهلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.