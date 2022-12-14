الامارات | زلاتكو: "ميسي الحقيقي" أنهى أحلام كرواتيا في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحب النجم الأرجنتيني البساط من تحت أقدام لاعبي منتخب كرواتيا، بعد أن ساهم في فوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022.



قال مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش عقب الخسارة 0-3 أمام الأرجنتين، إن فريقه بذل قصارى جهده للسيطرة على مباراة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، لكن ظهور ليونيل ميسي قائد المنتخب القادم من أميركا الجنوبية بأداء مميز لخبط أوراق اللعب، وأنهى أحلام الفريق في التأهل إلى النهائي.



وافتتح ميسي التسجيل من علامة الجزاء قبل أن يصنع الهدفين الثاني والثالث اللذين سجلهما زميله في الهجوم خوليان ألفاريز.



وصنع ميسي الهدف الثالث بعدما تفوق على المدافع يوسكو غفارديول، الذي كان أحد أفضل لاعبي كرواتيا خلال البطولة، إذ راوغ اللاعب البالغ عمره 20 عاماً في مساحة ضيقة قبل أن يمرر الكرة إلى ألفاريز الذي أسكنها الشباك بسهولة من مسافة قريبة.



وقال داليتش عن ميسي: "إنه أفضل لاعب في العالم، لقد كان خطيرا ومستواه رائع. يتمتع بالمهارة الفنية وقدم أداء رفيع المستوى، كان المستوى الحقيقي لميسي كما توقعنا.



وأضاف: "تمتلك الأرجنتين فريقاً رائعاً وميسي بهذه الإمكانات الكبيرة وبوجود آلاف المشجعين خلفه، لقد لعبوا بالشكل الذي يرونه مناسباً".



وتابع: "لعبوا اليوم بأربعة في خط الوسط وحاولنا أن نلعب بشراسة. لكن ميسي بحركة واحدة قادر على إحداث الفارق، مثلما حدث في الهدف الثالث".