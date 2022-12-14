شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز سيف الجزيرى لقيادة هجوم الفريق أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك من جهازه المعاون سرعة تجهيز التونسى سيف الدين الجزيرى من أجل قيادة هجوم الفريق أمام البنك الأهلى فى المباراة المقررة بينهما بعد غد الجمعة، فى الجولة السابعة للدورى والتى ستقام باستاد القاهرة.

كان فيريرا قد استبعد سيف الجزيرى من التشكيلة الأساسية للزمالك فى المباراة الماضية أمام بيراميدز والتى انتهت لصالح أصحاب الرداء الأبيض بهدف مقابل لاشىء بسبب تأخره فى الوصول للقاهرة عقب مشاركته مع منتخب بلاده بكأس العالم المقامة حاليا بقطر .

رغم حاجة الفريق لجهوده إلا أن فيريرا أصر على استبعاده وأشرك يوسف حسن الذى لم ينجح فى إثبات وجوده فى المشاركة الأولى مع الفريق، الأمر الذى دفع المدير الفنى لتغييره فى الشوط الثانى وإشراك حسام أشرف بدلا منه .