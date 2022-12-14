شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض رحيل أفشة عن الأهلى بسبب اللقب الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى عرض الباطن السعودى لإستعارة محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، ويرى كولر أن رحيل أفشة في هذا التوقيت مرفوض في ظل إقتراب موعد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والذى يتطلع المارد الأحمر لتخطيه ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الافريقى الذى فقده الاهلى بالموسم الأخير لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية.

وأخطر كولر مسئولي الأهلى رفضه رحيل أي لاعب من القوام الاساسى للفريق خلال الميركاتو الشتوى في ظل التحديات العديدة التي تنتظر المارد الأحمر سواء محلياً أو أفريقيا ورغبة المدرب السويسرى في إستعادة البطولات للخزائن الحمراء.

وقدم الباطن السعودى عرضاً رسمياً للنادى الاهلى يطلب فيه إستعارة أفشة في الميركاتو الشتوى لمدة ستة شهور مقابل 350 ألف دولار وهو الامر الذى عرضته إدارة القلعة الحمراء على مارسيل كولر لإتخاذ قراره النهائي في هذا الشأن.

ويستعد الاهلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز