شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعود اليوم من قطر لتوقيع عقود تدريب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأربعاء، حسام حسن، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إلى القاهرة، وذلك لتوقيع عقود تدريب الفريق البورسعيدي بعد اتمام الاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي.

ويعمل التوأم، حسام وإبراهيم حسن، على اختيار عناصر الجهاز الفني التي من المقرر أن تتواجد معهما في قيادة النادي المصري خلال الفترة المقبلة، بعدما أتما الاتفاق مع إدارة النادي البورسعيدي على تولي مسؤولية النادي.

واقترب الثلاثي، طارق الصاوي ـ سعفان الصغير ـ وليد بدر، من التواجد ضمن أعضاء الجهاز الفني للتوأم، حيث من المقرر الإعلان عن كافة الأعضاء بعد التوقيع على عقود تدريب النادي البورسعيدي، وذلك بعد عودة حسام حسن من قطر غداً الأربعاء.

وأنهى مسئولو النادى المصري الاتفاق بشكل رسمي مع حسام حسن للعودة لتدريب الفريق البورسعيدى، بعد قرار مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو على، تولى حسام المهمة لتصحيح مسار الفريق البورسعيدى.