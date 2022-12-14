شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات قوية اليوم فى القسم الثانى.. 8 مواجهات ببحرى واثنان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الأربعاء، 10 مباريات قوية فى إطار الأسبوع العاشر من مباريات القسم الثانى، 8 مواجهات فى مجموعة بحرى بين نبروه والحمام، المجد السكندرى مع أبو قير للأسمدة، الهلال بالضبعة مع بايونيرز، دكرنس مع الأوليمبى، طنطا مع سبورتنج، المصرى بالسلوم مع بلدية المحلة، وجمهورية شبين مع المنصورة، بروكسى مع كفر الشيخ، ومباراتين فى مجموعة القاهرة بين منتخب السويس مع القناة، ووادى دجلة مع الترسانة.

يحل فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى متصدرة مجموعة بحرى، ضيفا ثقيلا على فريق جمهورية شبين صاحب المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط، فى مباراة سهلة لأبناء المنصورة نسبيا، فى حين يأمل فريق جمهورية شبين لاستغلال الملعب والجمهور لتحقيق الثلاث نقاط.

ويستقبل فريق دكرنس صاحب الوصافة بـ16 نقطة، فريق الأوليمبى بقيادة شريف الخشاب والذى يقبع فى المركز العاشر برصيد 10 نقاط، فى مباراة صعبة جدا على الأوليمبى الباحث عن العودة لسكة الانتصارات وتحسين مركزه، فى حين يسعى دكرنس لمواصلة الضغط على المنصورة بتحقيق الفوز على أمل تعثره أمام جمهورية شبين.

ويحل فريق كفر الشيخ الثالث برصيد 16 نقطة ضيفا على بروكسى القابع فى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ويواجه فريق المصرى بالسلوم الأخير برصيد 4 نقاط فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وفى نفس التوقيت يلتقى طنطا مع سبورتنج، ونبروه والحمام، المجد السكندرى مع أبو قير للأسمدة، الهلال بالضبعة مع بايونيرز.

وفى مجموعة القاهرة، يلتقى فريق القناة متصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بقيادة محمد حليم مع منتخب السويس الستابع برصيد 13 نقطة، فى محاولة لحليم لخطف الثلاث نقاط ومواصلة الابتعاد بالصدرة، فى حين يستقبل فريق وادى دجلة الخامس برصيد 18 نقطة فريق الترسانة صاحب المركز الثالث بنفس النقاط فى مباراة تساوى 6 نقاط.