شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستضيف طلائع الجيش اليوم فى افتتاح الأسبوع السابع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق غزل المحلة فى الثالثة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على استاد غزل المحلة، فى افتتاح مباريات الأسبوع السابع من بطولة فى الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حقق غزل المحلة فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة الماضية، فيما حقق طلائع الجيش الفوز على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطالب اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لغزل المحلة، من اللاعبين ضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات والثلاث نقاط للتقدم أكثر فى جدول الترتيب، وحذر من خطورة طلائع الجيش وانتفاضتهم بعد الفوز الأخير على المصرى البورسعيدى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى واحدة وخسر مثلها، يجل لاعبوه 8 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ووجه محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش، تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة استمرار نغمة تصحيح مسار الفريق، وعالج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات، حيث اهتزت شباكه بـ11 هدفا فى 6 مباريات.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.