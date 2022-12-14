شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات تكتيكية فى تشكيلة الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق أمام البنك الأهلى المقرر إقامتها الجمعة المقبلة فى الجولة السابعة للدورى وخاصة فى منطقة وسط الملعب بعد عودة محمد أشرف روقا لمنطقة الوسط بعد انتهاء إيقافه فى ظل وجود أكثر من لاعب فى نفس المنطقة وهم إمام عاشور الذى يعد الخيار الأول للمدير الفنى بالإضافة لكل من عمرو السيسى الوافد الجديد فى بداية الموسم قادما من طلائع الجيش ونبيل عماد دونجا القادم من بيراميدز والذى شارك فى اللقاء الأول له مع الفريق أمام فريقه السابق فى المباراة الماضية .

من المقرر أن يقوم فيريرا بتغيير خطته والتى خاض بها لقاء بيراميدز بالإعتماد على إمام عاشور فى الشق الهجومى على أن يعود محمد أشرف روقا لمنطقة الوسط بصحبة عمرو السيسى على أن يكون نبيل دونجا إحتياطى إستراتيجى .