شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، الدخول فى معسكر مغلق اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الخميس فى إطار الأسبوع السابع من بطولة الدورى.

ويعكف طارق العشرى على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين وتسجيل الأهداف، خاصة أن الفريق يعانى من عقم تهديفى حيث لم يسجل الفريق سوى 3 أهداف فقط.

ويصطحب طارق العشرى فى المعسكر المغلق 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الداخلية، والذى شهد عودة دوكو دودو بعد انتهاء الإيقاف.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، محمد عصام، أحمد عبد الرسول، ممدوح عبد ربه

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمود عبد الحليم، بنجامين بواتينج، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء

الهجوم: دوكو دودو، أبو بكر محمد، الصباحى عماد

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.