شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. المنصورة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى، صدارة مجموعة بحرى والسكندرية فى القسم الثانى برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دكرنس وكفر الشيخ الثانى والثالث، بعد مرور 9 جولات على البطولة.

ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم

1 المنصورة 17 نقطة

2 دكرنس 16 نقطة

3 كفر الشيخ 16 نقطة

4 بلدية المحلة 15 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 15 نقطة

6 سبورتنج 14 نقطة

7 اتحاد نبروه 12 نقطة

8 المجد 12 نقطة

9 بروكسى 11 نقطة

10 الأوليمبى 10 نقاط

11 جمهورية شبين 10 نقاط

12 طنطا 10 نقاط

13 الحمام 10 نقاط

14 هلال الضبعة 8 نقاط

15 بايونيرز 4 نقاط

16 المصرى بالسلوم 4 نقاط

تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الأربعاء، 8 مباريات قوية فى إطار الأسبوع العاشر من مباريات القسم الثانى فى مجموعة بحرى بين نبروه والحمام، المجد السكندرى مع أبو قير للأسمدة، الهلال بالضبعة مع بايونيرز، دكرنس مع الأوليمبى، طنطا مع سبورتنج، المصرى بالسلوم مع بلدية المحلة، وجمهورية شبين مع المنصورة، بروكسى مع كفر الشيخ.

يحل فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى متصدرة مجموعة بحرى، ضيفا ثقيلا على فريق جمهورية شبين صاحب المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط، فى مباراة سهلة لأبناء المنصورة نسبيا، فى حين يأمل فريق جمهورية شبين لاستغلال الملعب والجمهور لتحقيق الثلاث نقاط.

ويستقبل فريق دكرنس صاحب الوصافة بـ16 نقطة، فريق الأوليمبى بقيادة شريف الخشاب والذى يقبع فى المركز العاشر برصيد 10 نقاط، فى مباراة صعبة جدا على الأوليمبى الباحث عن العودة لسكة الانتصارات وتحسين مركزه، فى حين يسعى دكرنس لمواصلة الضغط على المنصورة بتحقيق الفوز على أمل تعثره أمام جمهورية شبين.

ويحل فريق كفر الشيخ الثالث برصيد 16 نقطة ضيفا على بروكسى القابع فى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ويواجه فريق المصرى بالسلوم الأخير برصيد 4 نقاط فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وفى نفس التوقيت يلتقى طنطا مع سبورتنج، ونبروه والحمام، المجد السكندرى مع أبو قير للأسمدة، الهلال بالضبعة مع بايونيرز.