شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثالثة الا ربع عصر غد الخميس، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف الميدا على دراسة فريق الاتحاد السكندري بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته بحثا عن انتصار جديد للفريق البرتقالى فى المسابقة المحلية.

يملك فريق فاركو أعلى معدل من التعادلات في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما خاض الفريق 6 مواجهات من عمر المسابقة حتى الآن.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل هزيمة واحدة، وتعادل في أربعة مباريات، وهو أعلى عدد من التعادلات يحققه فريق بالدوري هذا الموسم حتى الآن.

وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 27 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 17 لقاء مقابل 5 انتصارات وخمسة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.