شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه القناة فى ربع نهائي كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى اليوم الأربعاء فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره القناة فى ربع نهائي كأس السلة، لحسم المتأهل لنصف النهائي، ليواجه الزمالك الذى صعد بالتغلب على الشمس .

وصعد الأهلى لنصف النهائي بعد الفوز على سموحة ، بينما صعد الجزيرة بالفوز على أصحاب الجياد، كما تغلب الزمالك على الشمس، ومن المقرر ان يلتقى الزمالك مع الفائز من مباراة الاتحاد والقناة

وتقام مباراة الاتحاد السكندرى مع القناة اليوم الأربعاء على صالة زعيم الثغر فى السادسة مساء.

وفسخ اسماعيل أحمد، أسطورة كرة السلة المصرية والاتحاد السكندرى، تعاقده عن زعيم الثغر بشكل ودى وبالتراضى، وأعلن انضمامه للرياضى اللبناني.