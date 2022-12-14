شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تحصد ذهبية الخطف فى بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت سارة سمير، ذهبية الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليا في كولومبيا للكبار، وما تزال الآمال معلقة علي بطلة مصر العالمية فى إضافة ميداليات أخرى خلال منافسات الكلين والمجموع التي تقام حاليا.

وسادت حالة من السعادة بين أعضاء البعثة المصرية، بعدما تمكنت سارة سمير من هزيمة بطلات العالم خلال المنافسات الساخنة التي شهدتها البطولة، ورغم أن بطلة مصر تعرضت للإصابة، إلا أنها تحاملت علي نفسها، وأصرت علي استكمال المنافسات وتحقيق الذهبية.