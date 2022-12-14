شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيرسى تاو مع الأهلى في 38 مباراة قبل الإصابة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الاهلى أشعة على قدمه للوقوف على مدة غيابه عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وتشير الفحوصات المبدئية أن بيرسى تاو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ولكن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالاهلى سوف يخضع اللاعب للأشعة للوقوف على درجة الشد ومدة غياب اللاعب.

وشارك بيرسى تاو في مركز المهاجم بمباراتى غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري، ونجح فى تسجيل هدفين بواقع هدف في كل مباراة ليقود المارد الأحمر للإحتفاظ بالعلامة الكاملة على عرش أندية الدوري المصري.

ويرى كولر أن بيرسى تاو يتمتع بإمكانيات متميزة تدفعه للتألق في مركز رأس الحربة الذى عانى طوال الفترة الماضية من تراجع أداء الثلاثى محمد شريف وحسام حسن وشادى حسين قبل أن يجد المدرب السويسرى ضالته في النجم الجنوب أفريقى.

وإجمالا شارك بيرسى تاو في 38 مباراة مع الاهلى بإجمالى 2415 دقيقة لعب سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة أخرى.

ويستعد الاهلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.