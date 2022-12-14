شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهتى اليوم.. القناة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق القناة بقيادة محمد حليم ترتيب مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه بعد مرور 9 جولات على انطلاق البطولة. ويتشارك 4 فرق فى المركز الثانى بنتفس رصيد النقاط وهى المصرية للاتصالات والترسانة وزد ووادى دجلة برصيد 18 نقطة. ويلتقى فريق القناة متصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بقيادة محمد حليم اليوم مع منتخب السويس الستابع برصيد 13 نقطة، فى محاولة لحليم لخطف الثلاث نقاط ومواصلة الابتعاد بالصدرة. ويستقبل فريق وادى دجلة الخامس برصيد 18 نقطة فريق الترسانة صاحب المركز الثالث بنفس النقاط فى مباراة تساوى 6 نقاط. ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهتى اليوم 1 القناة 25 نقطة 2 الاتصالات 18 نقطة 3 الترسانة 18 نقطة 4 زد 18 نقطة 5 وادى دجلة 18 نقطة 6 السكة الحديد 16 نقطة 7 منتخب السويس 13 نقطة 8 العبور 13 نقطة 9 بورتو السويس 10 نقاط 10 الإنتاج الحربى 10 نقاط 11 إيسترن كومبانى 9 نقاط 12 بتروجت 8 نقاط 13 كهرباء الإسماعيلية 7 نقاط 14 الإعلاميين 5 نقاط 15 النصر 5 نقاط 16 مستقبل وطن نقطتان