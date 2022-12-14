شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحمام: لاعب مطروح بلع لسانه وتوفى فى الملعب وأطالب الجبلاية بالوقوف مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدلى رسلان، رئيس نادى الحمام، اتحاد الكرة بالاهتمام بأندية المظاليم والوقوف بجانب أسرة سامى سعيد الذى فارق الحياة مساء الثلاثاء فى مباراة مطروح والسلوم.

وقال عدلى رسلان فى مداخلة مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "سامى سعيد سقط فى أرض الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات بمطروح لكنه فارق الحياة بعد بلع لسانه".

وتابع رئيس الحمام: "ملعب مطروح والسلوم شهد وجود سيارة إسعاف وقامت بنقل سامى سعيد إلى المستشفى". وأضاف: "أندية القسم الثالث تعانى ماليا وغير قادرة على التعاقد مع أطباء للحفاظ على اللاعبين، وأطالب اتحاد الكرة بالاهتمام بأندية المظاليم والوقوف بجانب أسرة سامى سعيد".

وفارق سامى سعيد، لاعب مطروح، الحياة بعد بلع لسانه أثناء مشاركته مع فريقه أمام فريق السلوم، فى المباراة التى أقيمت فى مجموعة الإسكندرية ومطروح بالقسم الثالث.

وسقط سامى سعيد لاعب مطروح دون أى احتكاك مع أى لاعب فى منطقة جزائه، ليبلع لسانه ويتوقف اللعب وينزل إليه كل من فى الملعب من الجهازين.

وحاول الجهاز الطبى للفريقين إسعاف اللاعب، قبل أن يتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.

وألغى الحكم أحمد حمدى مباراة مطروح والسلوم فى القسم الثالث، قبل نهايتها بـ15 دقيقة، بعد بلع اللاعب سامى سعيد لاعب مطروح لسانه أثناء المباراة التى كانت تشير إلى التعادل الإيجابى 1 /1.