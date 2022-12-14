شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: الإسماعيلى لم يفاوضنى والمريخ قادر على منافسة الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلى ريكاردو مدرب فريق المريخ السودانى أن الإسماعيلى لم يدخل فى مفاوضات معه للعودة لتدريب الفريق فى الفترة الماضية لذلك تعاقد مع المريخ السودانى.

وقال ريكاردو فى مداخلة فيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد أن أتى إلى المريخ السودانى منذ شهر وقمنا بفترة إعداد جيدة وأتمنى أن أقدم مستوى كبير مع فرق الزمالك والترجى وشباب بلوزداد وقادرين على منافسة الثلاثة فرق".

وأضاف مدرب المريخ السودانى: "لا توجد مفاوضات مع نادى الإسماعيلى فى الفترة الماضية وأن ممتن لهذا النادى الكبير وأحب أن أنضم إليه ولكن فى الوقت الحالى انضميت لفريق المريخ".

وعن خروج البرازيل، قال ريكاردو: "منتخب البرازيل ارتكب أخطاء كثيرة أمام كرواتيا والخروج كان قاسيا لهم ولكن قدموا مباراة سيئة فاستحقوا الخروج".

وتابع: "لم يكن أحد يتوقع ما حققه المنتخب المغربى فى المونديال ويمتلك لاعبين ذو قدرات كبيرة ، ولكن فرنسا الأوفر حظا فى الوصول للنهائى".