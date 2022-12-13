الامارات | انطلاق مونديال الزوارق السريعة "الفورمولا1" في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، اليوم الثلاثاء، في بحيرة خالد، جولة الشارقة من منافسات بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 بنسختها الـ21، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، وبالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 16 متسابقاً من ألمع نجوم العالم في سباقات الزوارق السريعة.

جاء الإعلان عن تفاصيل جولة الشارقة من البطولة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، اليوم الثلاثاء، في بحيرة خالد بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد عبيد القصير، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونیكولا دي سان جرمانو، المروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا1)، وعدد من المتسابقين المشاركين في البطولة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ويشارك في "جولة الشارقة" من البطولة العالمية للزوارق السريعة "الفورمولا1" نخبة من ألمع نجوم العالم، في منافسة على لقب جولتي الختام "سباق الطريق إلى الشارقة- جائزة الشارقة الكبرى لزوارق F1"، و"سباق الطريق إلى الشارقة – جائزة الشرق الأوسط لزوارق F1"، ويسعون إلى معانقة لقبي سباقي السرعة والرئيسي يومي الخميس والجمعة المقبلين، قبل تكرار المشهد ذاته يوم الأحد المقبل.

ويمثل دولة الإمارات في الحدث العالمي الأبرز على قائمة السباقات المائية، كل من فريقي أبوظبي والشارقة، حيث يمثل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، كل من الأميركي شون تورنتي قائد فريق أبوظبي 6، والإماراتي ثاني القمزي قائد فريق أبوظبي 5، فيما يقود لفريق نادي الشارقة للرياضات البحرية كل من الفنلندي سامي سيليو قائد زورق رقم 11، والهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد الزورق رقم 12.

وأكد خالد جاسم المدفع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن استضافة الشارقة الحدث الختامي في موسم البطولة العالمية للزوارق السريعة "الفورمولا1" ترسخ مكانة الإمارة وجهة لعشاق الرياضات المائية وتجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة المدن السياحية العالمية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لتقديم الحدث بأفضل تنظيم، آخذة بعين الاعتبار سلامة المتسابقين كأولوية قصوى في البطولة.

وقال: "لطالما حققت إمارة الشارقة نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة الرياضية، التي تمثل جزءاً من هويتها الثقافية، وأسهمت في تعزيز ملامح التنوع السياحي الذي تحظى به محفظة الشارقة التنموية، وتستثمر من خلاله طبيعتها البحرية في استضافة البطولات العالمية، مستندة في ذلك إلى عراقة هذا القطاع الرياضي في تراثها وثقافة أبنائها، منذ زمن الزوارق التقليدية، وحتى صعود أبطالها على منصات التتويج العالمية".

وتوجه رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالشكر للشركاء الذين ساهموا في إنجاز فعاليات الدورة الـ21 من البطولة، التي تسعى إلى ترسيخ دور الرياضية في تبني ودعم القضايا البيئية، من خلال مبادرة تشجير مناطق صحراوية في منطقة المنتثر، بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والاتحاد الدولي للزوارق السريعة الفورمولا 1، وبلدية البطائح وشرطة الشارقة، تضامناً مع البرنامج العالمي للتشجير، الذي يتبناه الاتحاد الدولي للزوارق السريعة الفورمولا1.

بدوره، قال أحمد القصير، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: "تأتي مشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كشريك استراتيجي مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، والذي يشهد ختام بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "فومولا1"، للعام الحادي والعشرين، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم واستضافة البطولات العالمية، بغرض تعزيز مكانة الإمارة محلياً ودولياً باعتبارها وجهة لممارسة الرياضات البحرية."

و من جهته، قال نیكولا دي سان جرمانو، المروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا1): متحمسون لهذه الفترة المهمة من تاريخ البطولة والتي جاءت بعد انقطاع دام عامين، وها نحن نأمل بعد مرحلة التعافي العالمي باستثمار وجودنا في إمارة الشارقة ونحن على يقين بأن هناك فترة قادمة من النمو والتطور للبطولة، حيث نعمل على إخراج هذه البطولة بالتعاون مع شركائنا بأفضل حلة".

وأشار نيكولا إلى أن الاتحاد الدولي مسرور جداً بوجوده في الشارقة حيث يحفل برنامجها بالعديد من الفعاليات واللحظات الممتعة،مؤكدا امتداد هذه الفعالية في الشارقة في السنين القادمة، نظرا للنجاح الكبير الذي بدا على مدى السنوات الممتدة على عشرين عاما مضت، والذي سيسهم بلا شك في تعزيز مكانة الشارقة السياحية على مستوى العالم، نظراً لما تحظى به بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة من رواج لدى الجمهور العالمي.

فريق أبوظبي يحمل آمال التتويج باللقب العالمي في الشارقة

ويعول فريق أبوظبي للزوارق السريعة، على سباقي بحيرة خالد في جولتي الشارقة الختاميين (سباق الطريق إلى الشارقة- جائزة الشارقة الكبرى لزوارق F1)، و(سباق الطريق إلى الشارقة – جائزة الشرق الأوسط لزوارق F1)، لانتزاع لقب بطولة العالم للسائقين، عبر سائقيه شون تورنتي قائد زورق أبوظبي6 ومتصدر الترتيب الحالي، وزميله في الفريق قائد زورق رقم 5 ثاني القمزي، في ظل منافسة مفتوحة بين زملاء الفريق الواحد للتتويج بلقب بطل العالم لموسم 2022.

وتصطدم طموحات سائقي زورقي فريق أبوظبي، بحظوظ مشروعة لبطل العالم الحالي جوناس اندرسون قائد الزورق رقم 1، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق تسعة نقاط عن القمزي الوصيف، و18 تقطة عن تورنتي، خصوصاً أن جولتي الشارقة تمنح الفائز بلقبيها 40 نقطة كاملة (20 نقطة لصاحب المركز الأول في كل جولة).