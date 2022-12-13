الامارات | وفاة لاعب مصري «بلع لسانه» أثناء المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي هلال مطروح المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم إن لاعبه سامي سعيد القطعاني توفي اليوم الثلاثاء بعدما «بلع لسانه» في مباراة محلية.

ونعى إبراهيم أبو صندوق عضو مجلس إدارة النادي وفاة اللاعب.

وقال للصحفيين اليوم إن اللاعب توفي على أرض الملعب بعد سقوطه أرضا وابتلاع لسانه.

وتوفي القطعاني أثناء مباراة هلال مطروح مع المصري بالسلوم عصر اليوم ولم تفلح محاولات إنقاذه في أرض الملعب ونقل بسيارة إسعاف بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.