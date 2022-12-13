جمهور كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت بطولة كأس العالم أكبر عدد حضور خلال مباراة البرازيل والأوروجواي في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1950 ، حيث بلغ عدد الحضور 173,850 مشجعا، بينما أقيمت مباراة رومانيا والبيرو على ملعب بوكيتوس في عاصمة الأوروجواي مونتيفيديو بتاريخ 14 يوليو 1930 ، وكان عدد الحضور آنذاك 300 شخص فقط

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