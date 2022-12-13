جدة تستضيف الجولة الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصل موسم 2022 من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية إلى نهايته مع خوض الجولة الرابعة من رالي جدة، في المدة ما بين 15 و 17 ديسمبر، حيث سيعود إلى الحياة بعد آخر نسخة أقيمت في 2016، ويستمر لثلاثة أيام، ويشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تنظيم رالي جدة بالتعاون مع وزارة الرياضة ، وبرعاية عبداللطيف جميل للسيارات.

وتضم القائمة الأولية للمشاركين في الرالي 29 سيارة، وعشر دراجات نارية، وثلاث دراجات نارية رباعية العجلات «كوادز». ويعد السائق السعودي يزيد الراجحي المرشح الأبرز للفوز بالرالي، ومعه لقب السائقين لموسم 2022.

يتصدر يزيد، سائق تويوتا «هايلوكس – أوفردرايف»، الترتيب العام للبطولة متقدما بـ 32 نقطة عن أقرب منافسيه، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، نفس المنافس الذي واجهه يزيد في طريقه للظفر بلقب كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا باها» في الجولة الأخير في دبي، الذي أقيم مطلع هذا الشهر.

وتضم القائمة منافسين آخرين، أبرزهم السعوديين خالد الفريحي سائق «فريق حرس الحدود»، والثنائي المشارك في سيارات كان - آم «مافريك»، حمد الحربي ودانيا عقيل، حيث ينافسون على المركز الثالث في البطولة. وسيبدأ خالد الرالي، الذي يقام في عروض البحر الأحمر، متقدما بسبع نقاط على حمد، وبـ 18 نقطة على دانيا، علما بأن دانيا تمكنت من الفوز بلقب وصافة فئة «تي 3» للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية في كأس العالم لراليات الباها.

وفي فئة «تي 2» للسيارات من الإنتاج التجاري، يتصدر السائق السعودي أحمد الشقاوي الترتيب العام لهذه الفئة بفارق نقطة واحدة عن مواطنه مطير الشمري، علما بأن السائقين السعوديين يسيطرون على هذه الفئة، وفازوا بلقبها في الجولات الثلاثة السابقة: عسير والقصيم وحائل.

وفي سياق متصل، تعتبر الجولة الأخيرة لمنافسات الدراجات النارية بنوعيها، العادية ذات العجلتين ورباعية العجلات «كوادز»، ومن بين المرشحين في فئة الدراجات ذات العجلتين الدراجين السعوديان مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة والإماراتي عثمان الغفلي.

ويتنافس في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كوادز» دراجون أقوياء من السعودية، عبد المجيد الخليفي وهيثم التويجري وهاني النومسي، جميعهم سيشاركون على متن دراجات «ياماها».

وفاز عبدالمجيد مرتين بلقب فئة «كوادز»، عامي 2014 و 2015، فيما لم تشارك الدراجات النارية بنوعيها في نسخة 2016.

وتبدأ المنافسات الفعلية للرالي يوم الجمعة المقبل بخوض مرحلة خاصة في الصحراء حول جدة، وينتهي في مركز ثول البحري الخلاب على البحر الأحمر، ويمتد لمسافة 197 كلم، وهي مقسمة إلى قسمين: الأول طوله 109 كلم، والآخر طوله 88 كلم- يفصل بينهما مقطع محايد فيه نقطة للتزود بالوقود للدراجات النارية و«كوادز»، والسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية «تي 3»، ومن الإنتاج التجاري «تي 4».

فيما تختتم منافسات الرالي السبت، 17 ديسمبر، بالمرحلة الخاصة الثانية، طولها 131 كلم، تنتهي في محافظة خليص الزراعية التاريخية في منطقة مكة، مقسمة على قسمين، الأول طوله 109 كلم، والآخر طوله 22 كلم.