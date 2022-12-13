شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يوجه رسالة لمحمود علاء : كل الدعم يا هداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ، علي دعم زميله السابق في الفريق محمود علاء والمعار لنادي الاتحاد السكندري، وذلك بعد اهداره ركلة جزاء لفريقه أمام الاهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.

ونشر فتوح علي صفحته بموقع انستجرام صورة لمحمود علاء وعلق عليه : " بتمني جمهور الزمالك يقف في ضهر محمود علاء ، كل الدعم يا هداف".



فتوح

وتصدى محمد الشناوي لاعب الأهلي لركلة جزاء من محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التى جمعت الفريق أمس ، الاثنين، باستاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واحتسب محمود البنا ركلة جزاء للاتحاد بعد تدخل الفار نتيجة وجود عرقلة من ياسر إبراهيم ضد خالد الغندور.