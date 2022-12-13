شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي تضم 22 لاعب لخوض مباراة طلائع الجيش غدا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى، والتي سوف تقام على ستاد المحلة في تمام الساعة الثالثة اله ربع عصرا .

وجاءت القائمة تضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، السيد الشبراوى ، إيهاب سمير ، محمود علاء ، محمد بازوكا ، هانى عادل ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمد نبيه .

خط الوسط .. صلاح ريكو ، أحمد الشيخ ، إبراهيما كونية ، خالد الاخميمى ، كريم مصطفى ، باولن فوافى ، حميد ماو ، أحمد الندرى .

الهجوم .. عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، جبريل أورويك .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث تمكن من الفوز فى أربع مباريات و التعادل فى مباراة و الهزيمة فى مثلها .



