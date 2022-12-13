شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، 20 لاعبا فى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل فى إطار الأسبوع السابع من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، محمد عصام، أحمد عبد الرسول، ممدوح عبد ربه

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمود عبد الحليم، بنجامين بواتينج، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء

الهجوم: دوكو دودو، أبو بكر محمد، الصباحى عماد

واستعاد سموحة لاعبه دوكو دودو الذى غاب عن مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدورى، بسبب الإيقاف.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.