شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك بعد شفاء الشد العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك في تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة بشد عضلي خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز مما دفع الجهاز الفني لاستبداله في الشوط الثاني للقاء.

وشهد مران اليوم مشاركة الظهير الأيسر بشكل طبيعي في كافة الفقرات البدنية والفنية، ليتم التأكد من جاهزيته للفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.