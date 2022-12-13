شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يتسبب فى عدم مشاركة شلبى وعبد الله جمعة بمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر لزمالك على راحة سلبية من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،بسبب شعوره ببعض الإجهاد.

وتواجد عبدالله جمعة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء خلال التدريبات دون المشاركة في الفقرات التدريبية.

ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة سلبية بسبب شعوره ببعض الإجهاد على أن يشارك في مران الغد بصورة طبيعية.

كما قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح مصطفى شلبي جناح الأبيض راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، بعدما تعرض شلبي للإصابة بإجهاد عضلي في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، وطالبه المدير الفني بالحصول على راحة حتى يتم تجهيزه بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.