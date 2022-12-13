شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يرفض الراحة مع الأساسيين ويخوض "تدريب منفرد" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك برنامجا بدنيا خاصا لمحمد عواد حارس مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وفضل محمد عواد استكمال التدريب رغم حصول لاعبي الزمالك الأساسيين على راحة في الجزء الأخير من المران، وأدى الحارس تدريبات الركض حول الملعب لعدة دقائق للحفاظ على لياقته البدنية.

وشارك ثلاثي الحراس محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية في التقسيمة الفنية للفريق التي أقيمت في نهاية المران.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.