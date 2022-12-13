شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأرجنتين لا تعرف الهزيمة فى نصف نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم، 5 مرات سابقة، لم يتعرض للهزيمة خلالها مطلقاً، قبل أن يتأهل فى النسخة الحالية فى قطر على حساب هولندا، ليصطدم الليلة بمنتخب كرواتيا.

وفازت الأرجنتين بكأس العالم مرتين في 1978، 1986 بينما حصدت الوصافة في 3 نسخ أخرى أعوام، 1930 و1990 و2014، ووصلت إلى دور الربع النهائي أعوام 1966، 1978، 2006، 2010.

ويخوض منتخب الأرجنتين مواجهة مصيرية أمام نظيره الكرواتي في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد لوسيل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتدور منافسة خاصة خلال تلك المباراة بين الثنائي المخضرم، لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد وقائد المنتخب الكرواتي، وليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وقائده وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة الخبرة والجرينتا، حيث يعتبر ذلك المونديال هو الأخير للثنائي في مسيرتهما الكروية.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد لوسيل.

فيما تقام المواجهة الأخرى في المربع الذهبى لمونديال قطر بين أسود المغرب والديوك الفرنسية، غدا الأربعاء ، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت".

وستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على استاد خليفة الدولي.

فيما يحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.