شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد السكندرى والقناة فى ربع نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره القناة فى ربع نهائي كأس السلة ، لحسم المتأهل لنصف النهائي ، ليواجه الزمالك الذى صعد بالتغلب على الشمس .

نتائج كأس مصر

وصعد الأهلى لنصف النهائي بعد الفوز على سموحة ، بينما صعد الجزيرة بالفوز على أصحاب الجياد، كما تغلب الزمالك على الشمس ومن المقرر ان يلتقى الزمالك مع الفائز من مباراة الاتحاد والقناة.

موعد مباراة الاتحاد و القناة فى كأس السلة

تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع القناة غدا الأربعاء على صالة زعيم الثغر فى السادسة مساءا.

وفسخ اسماعيل أحمد، أسطورة كرة السلة المصرية والاتحاد السكندرى، تعاقده عن زعيم الثغر بشكل ودى وبالتراضى، وأعلن انضمامه للرياضى اللبناني.