موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى القادمة فى الدوري

يعود محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، لمنطقة وسط الفريق أمام البنك الأهلى بعد انتهاء إيقافه فى لقاء بيراميدز، ومن المتوقع عودته لتشكيل الفريق الأساسى فى ظل الاعتماد الكبير عليه، بالإضافة لتذبذب المستوى الفني لإمام عاشور واقتناع فيريرا بقدرات اللاعب فى منطقة الوسط.

ومن المقرر أن يدخل رباعى الوسط عمرو السيسى وإمام عاشور ومحمد أشرف ونبيل دونجا الذى عاد فى المباراة الأخيرة فى منافسة قوية من أجل اختيار أفضلهم للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق في ظل الوفرة العددية داخل صفوف الفريق في منطقة الوسط.