شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى القادمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يستعد فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصرى أمام البنك الأهلى بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدف نظيف،في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.
موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى في الدوري
ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى فى الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الزمالك يستعيد جهود روقا في وسط الملعب
يعود محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، لمنطقة وسط الفريق أمام البنك الأهلى بعد انتهاء إيقافه فى لقاء بيراميدز، ومن المتوقع عودته لتشكيل الفريق الأساسى فى ظل الاعتماد الكبير عليه، بالإضافة لتذبذب المستوى الفني لإمام عاشور واقتناع فيريرا بقدرات اللاعب فى منطقة الوسط.
ومن المقرر أن يدخل رباعى الوسط عمرو السيسى وإمام عاشور ومحمد أشرف ونبيل دونجا الذى عاد فى المباراة الأخيرة فى منافسة قوية من أجل اختيار أفضلهم للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق في ظل الوفرة العددية داخل صفوف الفريق في منطقة الوسط.