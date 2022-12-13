موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المنتخب المغربي، نظيره الفرنسي، في التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد البيت، في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.

فيما تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على ستاد خليفة الدولي.

فيما يحتضن ستاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.

المنتخب المغربي هو صاحب أقوى خط دفاع في البطولة من بين رباعي دور قبل النهائي، إذ لم تستقبل شباكه إلا هدف وحيد منذ بداية البطولة، كان في دور المجموعات، ولم يكن بأقدام منافسيه، بل سجله المدافع نايف أكرد بالنيران الصديقة أمام منتخب كندا.

بالنظر لفرنسا فشباكها اهتزت خمس مرات، كي تصل لقبل النهائي، حالها كحال المنتخب الأرجنتيني، فيما كانت كرواتيا أفضل حالًا منهما، فأخرج لاعبوها الكرة من مرماهم ثلاث مرات.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.