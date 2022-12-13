شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. عمر جابر ينهى المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلى و فيريرا يشيد بشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك المرحلة الأولى للبرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الركبة.

وشارك عمر جابر في الفقرة البدنية والتأهيلية مع زملائه بشكل طبيعي تحت إشراف أندرية فيليب، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

فيما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع مصطفى شلبي جناح الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة للاطمئنان عليه.

وتحدث "فيريرا" مع مصطفى شلبي موجها له الإشادة على ظهوره بشكل طيب خلال مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة في الدوري وتسجيله لهدف الفوز.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإجهاد عضلي مما تسبب في عدم استكماله للمباراة الأخيرة أمام بيراميدز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.