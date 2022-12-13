شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقبل استقالة محمد ابراهيم ويقرر إيقاف مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي له ، عن قبول استقالة محمد إبراهيم مدرب الفريق، وذلك بعد اجتماع محمد مصيلحي رئيس النادي مع زوران مانويلوفيتش المدير الفني للفريق وجهازه الفني.

كما قرر محمد مصيلحي رئيس النادي إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، وشدد في البيان علي كامل الدعم للمدير الفني مؤكداً أن البصمة الفنية واضحة علي الفريق منذ تولي زوران مهمة الفريق .

وجاء نص البيان كالتالي..



بيان الاتحاد السكندري

وكان الأهلي قد فاز علي الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 11 وياسر إبراهيم في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول وأكرم توفيق في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، محققا العلامة الكاملة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 9 محتلا المركز السادس بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلها.