شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعيد خدمات سعد سمير أمام الأهلي بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فيوتشر، خدمات مدافعه سعد الدين سمير، في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات والتي تسببت في غيابه عن اللقاء الماضي أمام الاسماعيلي.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، متساوياً مع نادي الزمالك صاحب المركو الثاني، وذلك بعدما خاض فيوتشر 6 مباريات، فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

من جانبه، علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على مجموعة ناديه في كأس الكونفدرالية، بعدما أوقعت القرعة كل من، فيونشر وبيراميدز في مجموعة واحدة بصحبة الجيش الملكي المغربي و أسكو كارا التوجولي.

وقال السقا في تصريحات لـ الخليج 365: مجموعتنا صعبة بوجود فرق قوية خاصة بيراميدز والجيش الملكي متصدر الدوري المغربي حتى الآن، لكننا تعلمنا بعض الدروس من المونديال بعد الأداء الذي قدمه منتخب المغرب أمام المنتخبات الكبيرة.

أضاف: نسعى لاكتساب الخبرات في أول مشاركة لنا بالكونفدرالية، ومن يبحث عن الوصول للقب لا يفكر في صعوبة أو سهولة المجموعة، علينا الاستعداد بشكل جيد لكل المنافسين.

وأكمل: مواجهة بيراميدز ستمنحنا الفرصة أن نخوض مباراتين إضافيتين على أرضنا وهو أمر جيد، وجمع المعلومات عن خصومنا سيكون أسهل من مواجهة الفرق المجهولة.