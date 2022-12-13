7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يحيل عرض الباطن السعودى لاستعارة أفشة إلى كولر،الزمالك يفتح ملف "صفقات يناير" مع فيريرا .

الزمالك يفتح ملف "صفقات يناير" مع فيريرا

يفتح مسئولو نادى الزمالك، ملف "صفقات يناير" مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول، لتحديد الخواجة احتياجاته من أجل تدعيم الفريق فى الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل الغيابات التى ضربت الفريق مؤخرًا بسبب الإصابات، مع رحيل المغربي زكريا الوردي بعدما تم فسخ التعاقد معه بالتراضي، رغم التعاقد معه في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الجاري.

يجرى الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى، اليوم أشعة على قدمه للوقوف على مدة غيابه عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

الأهلي يحيل عرض الباطن السعودى لاستعارة أفشة إلى كولر

أحال مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم من نادي الباطن السعودي لاستعارة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، سواء بالاستمرار فى صفوف الأهلي أو الرحيل والاستفادة من المقابل المالى نظير التخلي عن خدمات اللاعب بدءاً من يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالى.

3 أسماء مرشحة للإنضمام لجهاز التوأم فى قيادة المصرى

يعمل التوأم، حسام وإبراهيم حسن، على اختيار عناصر الجهاز الفني التي من المقرر أن تتواجد معهما في قيادة النادي المصري خلال الفترة المقبلة، بعدما أتما الاتفاق مع إدارة النادي البورسعيدي على تولي مسؤولية النادي.

الإسماعيلى يفاضل بين حمزة الجمل وإيهاب جلال لخلافة جاريدو

يفاضل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، بين الثنائى حمزة الجمل وإيهاب جلال لإختيار أحدهما لتولى تدريب الدراويش خلفاً للأسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الذى تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.