شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى و فيوتشر في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب الأهلي بالسلام.

موعد مباراة الاهلى و فيوتشر

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا يوم الجمعة المقبل .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى و فيوتشر

تذاع مباراة الاهلى و فيوتشر على قناة أون تايم سبورت .

الاهلى يتصدر الدورى الممتاز

ويحلَّق الأهلي في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الذي يسعى لاستعادة لقبه الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.

وواصل الأهلي تربعه على صدارة جدول الدوري بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات في 6 مباريات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.