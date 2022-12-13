شكرا لقرائتكم خبر عن حضرى السلة.. معلومات عن إسماعيل أحمد بعد الرحيل عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية قيام إسماعيل أحمد، أسطورة كرة السلة المصرية والاتحاد السكندرى، بفسخ تعاقده مع زعيم الثغر بشكل ودى وبالتراضى، وأعلن انضمامه للرياضى اللبناني.

إسماعيل أحمد تاريخ كبير فى كرة السلة خاض رحلة احتراف بالدورى اللبنانى استمرت 20 عاما، نرصد فى السطور التالية معلومات عن سمعة أسطورة السلة.

-يبلغ إسماعيل أحمد 46 عاما لذلك لقب بحضرى كرة السلة نظرا لكبر سنه حيث انه اكبر لاعب سلة فى مصر.

- بدأ ممارسة السلة وهو فى السادسة من العمر ، بجانب لعب كرة القدم وتدرب مع الجارم، حتى سن 12 سنة ثم تفرغ للسلة.

- لعب فى أمريكا مرتين، تراى أوت عامى 2002 و 2003 مع ميامى هيتس وهيستر روكيتس و تلقي عرض احتراف فى أوروبا ووقتها كان مرتبطا بعقد فى لبنان به شرط جزائى فرفض العرض الأوروبى.

- فى عام 2014 حصل على الجنسية اللبنانية، ولعب فى نادى الرياضى كلبنانى وليس كمحترف مصرى.

- متزوج لبنانية ولديه ابنة

- عاد إلى مصر فترة الكورونا، وانضم لسلة الاتحاد السكندري، وظل معهم عامان حتى طلب فسخ العقد بالتراضى.