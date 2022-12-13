شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعد لمواجهة فاركو بدون راحة عقب الهزيمة أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف لاعبى فريق الاتحاد السكندرى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني الصربى زوران بدون راحة عقب الهزيمة أمس أمام الاهلى بنتيجة 3/0 ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز حيث يقام التدريب فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بمقر النادى .

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر إقامتها على ستاد برج العرب و المقرر لها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا .

وعاد الثنائى مورو ساليفو عقب أنتهاء الإيقاف و المدافع عبد الله نصيب عقب شفائه من الاصابه التى لحقت بيه مع منتخب بلاده الأردن .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط حيث تمكن من الفوز في ثلاث مبارايات و الخسارة في مثلهم .