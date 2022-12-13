شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب الصالات ينطلق 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ منتخب مصر لكرة الصالات معسكرًا مغلقًا يوم 15 ديسمبر الجاري، يستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار خطة إعداد المنتخب، لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم.

ويسعى هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات وجهازه المعاون الذي يضم نادر رشاد المدرب العام وأيمن عبدالرحمن مدرس حراس المرمى، للوصول إلى أفضل مستويات الانسجام والتفاهم المطلوب بين اللاعبين، خاصة في ظل مرور المنتخب بعملية إحلال وتجديد خلال الفترة الحالية.

واختار الجهاز الفني قائمة تضم كلًا من محمد سعيد، محمود فتحي، محمود عبدالوهاب، أحمد مصطفى فرج، أحمد محمد سيد، علاء محمد محمود، أحمد جعيدي، جمال عبدالناصر، محمد هانى مغربى، بلال السيد محمود، محمد أحمد سالمان، أحمد فكرى صالح، إبراهيم السيد صلاح، محمد جمال وأحمد كراش.