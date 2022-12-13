شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسيج يضيف رياضة «الكوارش» ضمن لجانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن ضم رياضة «الكوارش» ضمن لجانه مع البدء في تشكيل منتخب وطني للمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية.

وتابع صبيح أن مصر تعد أول دولة في المغرب العربي تنضم إلى رياضة الكوارش بجانب دولتي جيبوتي وعمان كما أنها رياضة معتمدة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن مجلس إدارة الاتحاد المصري وافق على ضم اللعبة ضمن لجانه ليتم تفعيلها بشكل سريع مع تعيين كابتن ريهام مصطفى في منصب المدير الفني لرياضة الكوارش في الاتحاد.

وتعد رياضة الكوارش من ضمن الألعاب القتالية ويسمح فيها بارتداء الحجاب خلال المنافسات في البطولات الدولية كما أنها تبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم ثم الوزن الثقيل فوق الـ 100 كجم للرجال، ويبلغ مدة المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط تحت مسمى «جولد سكور».

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو، الشوت بوكسينج، الكوارش، رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وغيرها وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.