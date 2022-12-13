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جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بوادي دجلة .. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

واصل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب و أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب و محمد مدني مترجم المنتخب زيارتهم للأندية ، وتواجد ظهر اليوم في مقر نادي وادي دجلة و كان في إستقبالهم ماجد سامي رئيس نادي دجلة .

 

وعقد جهاز المنتخب بقيادة روي فيتوريا جلسة جمعته بماجد سامي و حازم خيرت رئيس جهاز الكرة و ماريو ديسباتوفيتش المدير الرياضي  لدجلة تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين و السلبيات و الإيجابيات التي يواجهها الفرق في المراحل المختلفة .

فيتوريا2
فيتوريا2

فيتوريا 3
فيتوريا 3

فيتوريا
فيتوريا

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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