شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يزور قطاع الناشئين بوادي دجلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب و أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب و محمد مدني مترجم المنتخب زيارتهم للأندية ، وتواجد ظهر اليوم في مقر نادي وادي دجلة و كان في إستقبالهم ماجد سامي رئيس نادي دجلة .

وعقد جهاز المنتخب بقيادة روي فيتوريا جلسة جمعته بماجد سامي و حازم خيرت رئيس جهاز الكرة و ماريو ديسباتوفيتش المدير الرياضي لدجلة تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين و السلبيات و الإيجابيات التي يواجهها الفرق في المراحل المختلفة .